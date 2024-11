Ultimo giorno di aria fredda dai Balcani e ultime ore con nevicate a bassa quota al Sud e in Calabria, poi il protagonista assoluto sarà l’anticiclone delle Azzorre.



A prevederlo sono gli esperti del sito www.ilmeteo.it secondo cui oggi potranno verificarsi ancora delle nevicate a quote collinari sugli Appennini meridionali e in gran parte della Basilicata mentre qualche pioggia potrà interessare le coste della Sicilia (settentrionale e orientale).



Da domani però e almeno fino a sabato 4 gennaio il protagonista assoluto in tutta Italia sarà un grande anticiclone: i venti freddi si attenueranno favorendo un aumento delle temperature che torneranno sopra la media del periodo di almeno 4-5 gradi. Il tempo sarà soleggiato soprattutto al Centro-Sud e su tutti i rilievi in generale.



Un’importante, nuova irruzione di aria polare è invece attesa per domenica 5: il giorno dell’Epifania potrebbe essere caratterizzato da venti freddi, clima invernale e neve a bassissima quota, se non fin sulle coste, soprattutto al Centro-Sud.