Il consigliere regionale annuncia la proposta di legge presentata in consiglio regionale. I dettagli nell’ambito dell’evento a Lamezia Terme

“Apprendo con particolare soddisfazione la notizia della nascita del ‘Movimento Animalista’ che, alla presenza della coordinatrice nazionale dell’area giuridico-legislativa, Maria Silvia D’Alessandro, e della responsabile provinciale, Cristina Valeri, illustrerà sabato a Lamezia Terme le sue linee programmatiche in vista delle ormai imminenti elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Mario Magno.

Attenzione alle tematiche ambientali e mondo animale

“Riporre la dovuta attenzione sulle tematiche ambientali e sul mondo degli animali – aggiunge l’on. Magno - è certamente un’esigenza non più rinviabile e rende merito al neonato movimento che, con l’importante apporto dell’On. Michela Brambilla, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe politica”.

Proposta di legge

“Proprio per tali motivi - aggiunge l’on. Magno - ho presentato in consiglio regionale la proposta di legge ‘Disciplina e tutela degli animali di affezione presenti nel territorio regionale’ che avrò modo di esporre nell’incontro di presentazione del movimento. Ho ritenuto importante compiere un ulteriore e decisivo passo in avanti dal punto di vista etico-culturale, riconoscendo agli animali d'affezione, insieme a tante altre prerogative previste nella proposta di legge, il diritto alla vita e vietando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio”.

“Non posso che sposare le ragioni che hanno portato alla nascita del Movimento - conclude Magno - consapevole delle difficoltà che vivono quotidianamente gli enti comunali e i numerosi volontari che si adoperano quotidianamente a tutela degli animali”.