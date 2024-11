Sul posto, i vigili del fuoco. Altri interventi sulla ex statale 110 in località monte Pecoraro

L’ondata di freddo e maltempo ha attraversato anche la Calabria nelle ultime ore. Disagi si sono registrati anche nel Vibonese. In particolare, nella giornata di ieri, il personale del distaccamento di Serra San Bruno è intervenuto in località Santa Maria del Bosco dove a causa della caduta di un albero è rimasto danneggiato il tetto dell'Eremo di San Bruno. Altri interventi sono stati effettuati lungo la ex statale 110, nei pressi di monte Pecoraro. Qui, per via del peso della neve, un albero di grosse dimensioni è caduto sulla sede stradale interrompendo la circolazione. Gli operatori hanno provveduto alla rimozione dell’albero consentendo il ripristino della circolazione.

G.d’a.