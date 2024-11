Da giovedì scorso la discarica di Cassano ha chiuso i battenti. Con i conferimenti ordinari si è arrivati al limite, al massimo si potrà utilizzare uno spazio di rifilatura per depositare una decina di ulteriori tonnellate di rifiuti. Poi la buca sarà esaurita. Il sovralzo ordinato a settembre da Mario Oliverio per una capacità aggiuntiva di 30 mila metri cubi per il momento è rimasto lettera morta, per una questione di adempimenti tecnici, ma anche perché il neo sindaco Gianni Papasso sullo stop all'ampliamento dell'impianto ha costruito parte della propria vittoria elettorale.

L'effetto cascata

Il blocco produce un effetto domino sull'intera filiera. Calabra Maceri, dove i rifiuti vengono lavorati, che a regime dovrebbe scaricare quotidianamente circa 250 tonnellate di residui, ha i capannoni pieni di scarti. Ed ha chiesto ai comuni di sospendere i conferimenti. Di conseguenza la raccolta procede a singhiozzo. A Cosenza l'assessore all'ambiente Carmine Vizza ha chiesto ai cittadini di non esporre il mastello dell'indifferenziata. Disagi anche nell'area urbana e lungo l'Alto Tirreno. Della questione si sta interessando anche la Prefettura. Il problema non riguarda vetro, carta e multimateriale, che seguono un percorso di riciclo differente.

Si guarda fuori regione

La soluzione più immediata è quella di scaricare in strutture fuori regione, con notevole aggravio dei costi, in attesa di poter riattivare la discarica privata della Bieco, a Scala Coeli, la cui capienza potrebe consentire di andare avanti per diversi mesi. Il problema è comunque destinato a ripresentarsi ancora se l'Ato Cosenza non procederà ad individuare il sito in cui realizzare l'Ecodistretto con le relative discariche a servizio. Ci sono i soldi, ma non l'accordo tra i sindaci. E nella prossma settimana la Regione potrebbe anche nominare un commissario ad acta per sbloccare la situazione di stallo.