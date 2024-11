Ancora roghi nelle discariche calabresi. Dalle ore 5.30 circa, squadre del comando dei vigili del fuoco di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Soverato, sono impegnate in località Fiasco Baldaia, nel comune di Squillace, per incendio rifiuti presso la ditta Ecomanagement spa.

L'incendio sta interessando cumuli di rifiuti indifferenziati ubicati all'esterno del capannone della ditta. Sul posto inviato un escavatore cingolato per le operazioni di smaltimento ed autobotti per rifornimento idrico. Sempre ai danni della stessa ditta, qualche giorno addietro, si era verificato un episodio simile.