“Fortemente inquinato”? A Colamaio le acque non sono mai state così limpide come quest’anno

Una spiaggia meravigliosa, sole, mare cristallino e uno scenario a dir poco paradisiaco: no, non è uno spot pubblicitario e neppure una campagna promozionale. È semplicemente la fotografia scattata questa mattina a Colamaio, tratto di costa tirrenica che corre lungo la Statale 18 del comune di Pizzo, meta privilegiata anche delle tartarughe "Caretta caretta" per la deposizione delle uova.



Nessuna traccia della colorazione verdastra su cui ci siamo tanto interrogati nelle ultime settimane. E neppure della fioritura algale su cui ha insistito l’Arpacal. Resta anche da capire perché l’equipe di Goletta Verde, trainata da Legambiente, e dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, abbia assegnato la maglia nera e l’etichetta di mare “Fortemente inquinato” alle acque di Colamaio.

Questa mattina di inquinato non vediamo nulla. Rimane invece la reputazione di una regione che ogni anno puntualmente si ritrova a fare i conti con chi tenta, evidentemente invano, di screditarla.

Manuela Serra