Previste pioggie intense nelle prossime ore, dopo il nubifragio dei giorni scorsi. Intanto continuano le operazione per tornare alla normalità.

Giuseppe Geraci, sindaco di Corigliano, ha invitato i cittadini alla massima prudenza nelle prossime 24 ore, in cui sono previste nuove pioggie intense, che potrebbero portare ad aggravare una situazione disastrosa. Ma intanto a Corigliano, e Rossano, si lavora per tornare al più presto alla normalità; cittadini e associazioni, e le amministrazioni comunali, lavorano senza sosta per riportare allo stato originario i luoghi colpiti dai violenti nubifragi.