Il Presidente Oliverio ha presieduto un incontro sulle problematiche dei lavoratori forestali, i sindacati sospendono lo stato di agitazione

Il Presidente della Regione Mario Oliverio, presente il Dirigente generale del Dipartimento “Presidenza” Antonio Viscomi, ha presieduto un incontro con i rappresentanti sindacali Santino Aiello (Cgil), Pino Gualtieri (Cisl) e Nino Merlino (Uil), sulle problematiche legate al comparto dei lavoratori forestali. A conclusione dell’incontrosi è deciso che la Regione trasferirà agli enti del sistema forestale l’importo di circa trentasette milioni di euro, con decreto che sarà adottato nella giornata di domani, con riferimento prioritario alle urgenze che hanno determinato la proclamazione dello stato di agitazione, anche per quanto riguarda le questioni dei sorveglianti idraulici. Regione e sindacati hanno anche deciso di portare a regime i tempi di trasferimento delle risorse e di pagamento delle competenze, nel rispetto dei tempi previsti dal contratto regionale. Infine, si è concordato d’ istituire un tavolo permanente di confronto per meglio governare le questioni del settore considerato, unanimemente, di rilevanza strategica in una prospettiva di crescita e rilancio dell’economia regionale. Conseguentemente, le organizzazioni sindacali hanno concordato di sospendere lo stato di agitazione già proclamato.