Allerta arancione della Protezione civile in 7 regioni, maltempo diffuso e prime nevicate a quote collinari

Massima attenzione in questi primi, zoppicanti, giorni di autentico autunno, perché secondo i metereologi, potrebbero creare gravi conseguenze se non affrontate nel modo giusto. La protezione civile ha proclamato l'allerta arancione in sette regioni causa maltempo, diffusi e forti temporali, specie sul versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e rinforzo dei venti. Previste precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Campania, in estensione domani a Basilicata, Calabria e Puglia meridionale.

A destare preoccupazione sono anche le mareggiate lungo le coste. Naturalmente la raccomandazione e di evitare per qualsiasi motivo di avventurarsi in mare. L'allerta arancione continua su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. È stata inoltre valutata allerta gialla sui settori nord-occidentali del Veneto, sui restanti bacini di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, sull'intero territorio di Umbria, Molise e Puglia oltre che su gran parte della Sardegna.