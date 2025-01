Un progetto nato in sinergia tra il Comune e la Città Metropolitana per un'iniziativa dall'elevato valore ambientale con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'area, contrastare i cambiamenti climatici e tutelare il suolo

Un investimento per il futuro, un’iniziativa di elevato valore ambientale, è in esecuzione a Palmi, nel reggino, attraverso un’ampia opera di rimboschimento del Monte S. Elia e del costone che sovrasta la Marinella. Lungo il suggestivo “balcone sul Mar Tirreno”, stracolmo di storia e leggende, verranno piantati ben 15 mila alberi.

Il rimboschimento è il processo di riforestazione, che consiste nel piantare alberi e vegetazione in aree che sono state disboscate o degradate. Questo processo ha diversi obiettivi, tra cui la conservazione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la creazione di habitat per la fauna selvatica e il contrasto ai cambiamenti climatici attraverso l'assorbimento di CO2.

A ideare l’opera la Città Metropolitana, in coerenza con il progetto sulla Via degli Ulivi. L’ente ha finanziato anche un altro progetto proposto dal Comune di Palmi nell'ambito del PNRR “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, e riguarderà l’area costiera, in particolare le zone Pietrenere, Scinà e Ciambra, tramite la riforestazione di spazi oggi del tutto spogli o aree agricole non più inserite nel processo produttivo.

«Grazie a questo straordinario intervento, reso possibile dalla forte sinergia tra il nostro Comune e la Metrocity – spiega il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio -,migliaia di alberi arricchiranno la cosiddetta connessione ecologica territoriale, nell’ottica della sostenibilità, della qualità della vita e del contrasto ai cambiamenti climatici con particolare riferimento alla gestione delle acque».