Gravissima la situazione sulla costa Paolana. Il comune non risolve, la magistratura al lavoro.

Gravissima situazione oggi a Paola per quanto riguarda l’inquinamento del mare. Liquami galleggianti la cu vista sta destando la giusta ira dei cittadini. La situazione del depuratore di Paola è attenzionata dalla Procura da almeno un anno. Esiste un Protocollo d’intesa con la Regione Calabria in base al quale si attuano controlli periodici e monitoraggi atti a verificare il livello di funzionamento dell’impianto di depurazione. Ma a quanto si evince dalle situazione odierna probabilmente il lavoro da fare è ancora tutto in salita.



Il problema sembra sia legato alla ditta che gestisce l’impianto e quindi, al di la dei controlli periodici da parte della Polizia Giudiziaria il problema rimane tutto nelle mani del comune.



Proprio ieri tra le altre cose, la Regione Calabria ha deliberato la somma di 6 milioni e mezzo per il riefficientamento degli impianti a disposizione dei comuni che ne faranno richiesta. Ma a quanto pare ne l’anno scorso, ne quest’anno il comune di Paola sembra aver fatto richiesta per l’ottenimento di un contributo finalizzato a mettere a posto l’impianto.



E così, stagione balenare ormai alle porte, lo spettacolo è davvero indecoroso. I cittadini paolani,in particolare gli operatori turistici si aspettano qualche risultato almenoo dalla magistratura anche perché , pare che nel frattempo siano state emessi degli avvisi di garanzia.

Sonia Rocca