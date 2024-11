La lotta alla grave piaga sociale dell'inquinamento ambientale non prevede sconti per nessuno e così, per dimostrare che la tolleranza nei confronti degli incivili è ormai pari a zero, il Comune di Paola ha diffuso un video che ritrae un automobilista intento a lasciare dell'immondizia agli argini di una strada cittadina poco trafficata. L'uomo è stato immortalato dalle telecamere di video sorveglianza e ora, grazie alla denuncia dall'ente guidato dal sindaco Roberto Perrotta, si potrà facilmente risalire alla sua identità.

L'avvertimento: «Pubblicheremo tutti gli episodi»

«Il video - è scritto sulla pagina ufficiale dell'ente - documenta il comportamento incivile di un automobilista che, in una zona non troppo trafficata della città di Paola, è stato sorpreso a depositare un sacchetto d’immondizia a lato della strada. La decisione di pubblicare i fotogrammi che immortalano il comportamento incivile di questa persona, è stata assunta solo dopo aver oscurato i dettagli che la potessero rendere riconoscibile, presenti e molto visibili nel filmato già messo a disposizione delle autorità». Ma l'episodio non è destinato a rimanere isolato. «Il rafforzamento della videosorveglianza e la prossima installazione delle “fototrappole”, consentiranno di acquisire sempre più materiale, i cui contenuti, qualora fossero rilevati comportamenti deviati, saranno costantemente condivisi su questa pagina».