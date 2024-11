L’anticipo di primavera che ha caratterizzato buona parte del mese di marzo sembra già un lontano ricordo: già dalla giornata di oggi su tutta la Calabria il sole è stato offuscato da una perturbazione che ha portato piogge e abbassamento delle temperature un po’ ovunque.





Alla luce delle prossime previsioni la protezione civile ha alzato il livello di allerta meteo da giallo ad arancione per parte della regione, in particolare per il settore cosiddetto Cala 5, corrispondente all’alto Jonio cosentino.



Si attendono piogge diffuse e temporali sparsi con temperature in ulteriore calo e nevicate sopra i mille metri. Una situazione che perdurerà per qualche giorno, almeno fino a venerdì.