Il caldo non dà tregua alla Calabria ma le conseguenze non sono solo sul forte disagio fisico che temperature così alte causano a persone e animali. A schizzare verso l’alto è anche il rischio incendi. La centrale multirischi dell’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpacal) ha diramato un bollettino per oggi e domani, mercoledì 19 luglio, che vede metà Calabria interessata dall’allerta rossa, il massimo livello, alla stregua di quanto avviene per il maltempo.

Il giugno piovoso e con temperature sotto la media stagionale è ormai solo un ricordo. Oggi e domani si toccherà in tutta Italia, Calabria compresa, il picco della nuova ondata di calore preveniente dal deserto del Sahara.