Grazie alle telecamere di sorveglianza e a diversi appostamenti, gli agenti del Nucleo Decoro Urbano della polizia municipale di Cosenza, guidati dall’ispettore Luca Tavernise, sono riusciti a risalire ai responsabili di numerosi casi di abbandono di rifiuti speciali in alcune aree verdi della città di Cosenza. Si tratta di una ditta di Castrolibero, operante nel settore dei trasporti, deferita all’autorità giudiziaria. Le fototrappole hanno immortalato lungo Via Cilea, nella zona di Contrada Serra Spiga, mezzi e dipendenti dell’azienda mentre abbandonavano a bordo strada decine di pneumatici. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche attraverso i codici riportati sui copertoni dismessi, per verificare se la stessa azienda abbia responsabilità per altri episodi di abbandoni indiscriminati in altre zone della città.