Trentacinque cittadini, rappresentati dall'avvocato Salvino Galluzzo, segnalano le presunte disfunzioni nella struttura comunale

Trentacinque cittadini hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Palmi, segnalando alcune presunte disfunzioni nel “centro raccolta rifiuti” che il Comune di Polistena gestisce sul viale Giovanni Falcone.

Tramite l’avvocato Salvino Galluzzo, diversi abitanti della zona - ma anche imprenditori che operano nelle due zone produttive adiacenti all’isola ecologica -lamentano gli odori molesti emanati dal sito che sarebbe anche infestato da topi e insetti.

Il documento di 4 cartelle, a cui sono state allegate 8 fotografie, si diffonde su tutta una serie di presunte difformità della struttura rispetto alle leggi che regolano il settore ambientale. L’isola ecologica, che sorge in quella che un tempo era periferia ed oggi è un luogo al centro della conurbazione con Melicucco e Cinquefrondi, sarebbe sprovvista di pavimentazione idonea, non disporrebbe di una rete per lo smaltimento dell’acqua piovana e mancherebbe di una recinzione ottimale.

La struttura, oggi identificata come un centro di raccolta, è divisa in due parti. Una zona è accessibile dai cittadini che usano i cassonetti per disfarsi dei rifiuti della raccolta differenziata. L’altra è utilizzata dagli operai del comune per il carico e il trasporto del materiale.

Agostino Pantano

Il video: