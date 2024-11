Si è svolto stamane a Reggio Calabria presso la Prefettura-UTG l’incontro di aggiornamento sulla gestione della problematica del Ponte Allaro.

Il tavolo di confronto è stato presieduto dal Vicario del Prefetto Dott.ssa Anna Aurora Colosimo. Sono intervenuti oltre ai rappresentanti dell’Autorità di Bacino Regionale, della Protezione Civile Regionale, il Sindaco di Caulonia Caterina Belcastro, il Sindaco di Stignano nonché Presidente dell’Assemblea dei Comuni della Locride Franco Candia, il Consigliere Delegato della Città Metropolitana Demetrio Marino e l’Assessore Regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno. L’Anas, rappresentata dagli ingegneri Di Vece e Baudi, ha provveduto, come da precedente intesa, a presentare ed illustrare un cronoprogramma coordinato degli interventi sui ponti dell’Allaro, il “monarchico” (demolito e da ricostruire) e il “repubblicano” (ora in uso).





L’Anas ha informato che sono in corso di perfezionamento le procedure per l’affidamento dei nuovi lavori al costruttore, la cui progettazione esecutiva è in fase di completamento e sarà ultimata in agosto. L’assessore regionale Musmanno ha assicurato che i pareri occorrenti saranno resi in tempi celeri per consentire, come già concordato, l’avvio dei lavori entro settembre.





Due le novità. I piloni del ponte “repubblicano” (ora in uso), da ritenersi sicuri, sono sotto costante osservazione strumentale e saranno anche immediatamente sottoposti ad interventi di consolidamento preventivo per garantire fino a fine lavori la piena funzionalità e sicurezza del ponte stesso. Inoltre, per il nuovo cantiere, la Regione ha accolto e fatto propria la precedente richiesta dei Sindaci di ridurre i tempi di realizzazione dell’opera ed ha sostenuto con Musmanno l’obiettivo del completamento entro l’estate del 2019.

In merito l’esito di tale fattibilità da parte di Anas sarà espresso ad inizio settembre, allorchè il tavolo potrà prendere contezza della chiusura della fase progettuale e della successiva cantierizzazione.