Un reclamo alla Commissione Europea per violazione di Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli e Direttiva Vas. È quello che potrebbe arrivare da alcune associazioni ambientaliste, che stanno predisponendo un testo articolato che dovrebbe essere presentato entro le prossime settimane, secondo quanto dichiarato da Gaetano Benedetto, responsabile nazionale del centro studi Wwf, nel corso di un evento organizzato da 'Invece del Ponte' ieri a palazzo Zanca, a Messina.

«Se accolto - ha spiegato all'Ansa - si apre una procedura d'infrazione specifica, ossia quella che in ultima fase potrebbe portare ad una condanna dello Stato membro». Analogo reclamo era stato presentato su Rete 2000 rispetto al progetto del 2012-2013, poi venuto meno perché il Governo Monti sospese l'opera. Tra i punti di critica di Benedetto, «la violazione delle procedure su Rete Natura 2000 cioè delle aree con vincoli comunitari che in modo esteso coprono l'intero Stretto, sia sulla parte siciliana che calabrese - afferma - e la mancata Valutazione ambientale strategica che verrebbe giustificata per il fatto che essendo il ponte un progetto non è dovuta.

In effetti la Vas si applica solo a piani e programmi ma non a progetti. Noi sosteniamo che il ponte è solo formalmente un progetto ma in realtà è un piano di interventi, non tutti funzionali all'opera, su due regioni, due provincie che investono 29 comuni con opere diverse, con deroghe a tutta la pianificazione vigente compresa quella paesaggistica».

Nel corso dell'evento organizzato da 'Invece del Ponte', oltre a Benedetto hanno parlato figure appartenenti al mondo accademico e a quello politico: dal presidente dell'associazione, Guido Signorino, a Francesco Ramella, docente dell'università di Torino, passando dal suo collega dell'ateneo di Messina, Filippo Cucinotta.

E, ancora, Barbara Floridia (M5s), che ha definito "illegittimo" e "forzato" il parere della Commissione Via, Antonio Nicita (Pd), che ha detto che «la carenza più grave è il rifiuto di volere verificare le alternative al ponte», e Angelo Bonelli (Avs), che ha criticato come «regole e norme siano calpestate pur di raggiungere gli scopi di pochi».