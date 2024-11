L'allarme dell'associazione ambientalista in una lettera inviata ai senatori mentre a Palazzo Madama inizia la discussione del dl Infrastrutture

Il Ponte sullo Stretto, con le sue strutture, i suoi cavi, pendini e impalcati, occuperà uno spazio aereo pari a 70.000 metri quadrati: «Una enorme barriera sulla rotta delle 327 specie censite sullo Stretto». Lo scrive il Wwf in una lettera ai senatori mentre a Palazzo Madama inizia la discussione del dl Infrastrutture che, tra l'altro, prevede la possibilità di cantierizzare per fasi costruttive separate il progetto, dopo l'approvazione alla Camera.

«I voti di fiducia con cui il Governo intende saltare il confronto tecnico-scientifico, oltre che economico, sull'opera - è il messaggio del Wwf - non permetteranno comunque di saltare anche i contenziosi che la procedura fin qui seguita e che evidentemente si intende continuare a seguire provocherà in sede nazionale ed europea». Lo Stretto di Messina è considerato, ricorda una nota, tra i 28 siti di rotte migratorie più importanti del mondo ed è per questo sottoposto ad una serie di vincoli previsti dalla normativa comunitaria recepita a livello nazionale.