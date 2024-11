I lavori effettuati in assenza dei necessari permessi sono stati immediatamente bloccati

Prelevava massi rocciosi senza autorizzazione dall'area annessa all'alveo di un fiume per realizzare un terrapieno. Un imprenditore di 38 anni è stato denunciato a Mesoraca dai Carabinieri Forestale per furto, invasione di terreno e violazione delle norme paesaggistiche.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato i lavori di realizzazione di un muro di sostegno del terrapieno, alto circa quattro metri, innalzato con l'utilizzo di grossi massi granitoidi assemblati a secco.

Seguendo un autocarro hanno individuato un uomo che, con l'ausilio di un escavatore, prelevava il materiale roccioso dall'area annessa all'alveo del fiume S. Antonio. I lavori effettuati in assenza dei necessari permessi, riferisce l’Ansa, sono stati immediatamente bloccati. In corso accertamenti per rilevare altre eventuali responsabilità.