Un incontro voluto dal sindaco insieme al Prefetto per portare a conoscenza delle varie realtà associative le procedure in caso di calamità

Dopo la recente approvazione in Consiglio Comunale, questa mattina è stato presentato alle associazioni di volontariato il Piano d'Emergenza Comunale di Crotone dal sindaco Ugo Pugliese, dal Prefetto Cosima Di Stani, il responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale Francesco Ciccopiedi, il comandante della Polizia Municipale Francesco Iorno, e i consiglieri De Franco, Pedace e Procopio. Il Piano riguarda le procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa nel territorio. L'incontro è stato voluto proprio per confrontarsi con i volontari, anche per ricevere consigli in merito.

Un Piano che vede anche la presenza di un esistente Centro Operativo Comunale, e una task force composta da tecnici e consiglieri comunali, e volontari delle associazioni, pronti per affrontare le emergenze. «Bisogna fare assolutamente rete – ha dichiarato il sindaco Pugliese – è importante e fondamentale fare squadra. Emergenza ma anche prevenzione: stiamo mettendo mano a tutto il sistema idrico della città, ma soprattutto ai canali di scolo che devono essere ripuliti e manotenuti; su questo si fa squadra anche con la Regione per i corsi d'acqua maggiori che devono essere messi in sicurezza».

«Certamente – ha dichiarato il Prefetto Di Stani – non è l'unico strumento che l'amministrazione ha a disposizione per fronteggiare le emergenze perchè nel complesso della gestione, quello che assume particolare rilievo è il tema dell'informazione alla popolazione. Quindi, scrivere un Piano è sicuramente la prima regola, la seconda è portarlo alla conoscenza dei cittadini poiché saranno loro quelli che devono essere salvati in caso d'emergenza. La componente del volontariato è fondamentale, e la tradizione calabrese è di tutto rispetto, poiché ci sono moltissime associazioni che danno un contributo prezioso».