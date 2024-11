Soddisfatto il presidente della Regione Mario Oliverio: «Uno strumento in più per contrastare il fenomeno»

«L'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge sulla prevenzione degli incendi assume particolare importanza e mette a disposizione uno strumento necessario per rafforzare una concreta linea di contrasto ad un fenomeno, che nel corso delle stagioni calde, come si è avuto modo di verificare anche la scorsa estate, determina la distruzione di migliaia di ettari di patrimonio boschivo, mettendo a rischio persone, animali e cose». E’ quanto afferma, in una nota, il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio.

«Sento di esprimere -prosegue- un apprezzamento ed un ringraziamento al consigliere regionale, Domenico Bevacqua, firmatario della proposta di legge, per l'impegno appassionato con il quale ha lavorato prima alla elaborazione del testo e, successivamente, all'esame ed all'approvazione della commissione consiliare da lui presieduta. Non posso non esprimere, inoltre, un ringraziamento all’intero Consiglio regionale per avere assunto questa problematica con la dovuta attenzione».

«Ora -conclude il presidente Oliverio- disponiamo di uno strumento che renderà più efficace il contrasto al fenomeno degli incendi con una impostazione lungimirante ed intelligente che assume con priorità la prevenzione, declinandola in linee di concreto intervento, da parte degli enti preposti, dei comuni e delle associazioni di volontariato».