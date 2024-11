È stata fissata per mercoledì, alle 9.30 la lettura della sentenza del processo Aemilia, che si svolgerà nell'aula bunker allestita all'interno del tribunale di Reggio Emilia. "Si comunica – riporta la nota diffusa dal Tribunale - che il Collegio Aemilia riunitosi il 16 ottobre in camera di consiglio, scioglierà la riserva riprendendo l'udienza il 31 ottobre 2018 alle 9.30 per il dispositivo di sentenza".

I giudici erano chiusi dal 16 ottobre nella camera di consiglio blindata in Questura. Si arriverà così al primo grado di giudizio per i 148 imputati del dibattimento del più grande processo mai celebrato sulle le infiltrazioni di 'ndrangheta al nord che sia mai stato celebrato. I pm della Dda Marco Mescolini e Beatrice Ronchi hanno chiesto pene complessive fino a mille anni. Tra gli imputati anche l'ex campione del mondo di calcio Vincenzo Iaquinta, accusato di un reato relativo al possesso di armi, con aggravante mafiosa.