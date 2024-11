La località della costa degli Dei recupera sette posizioni in un anno e raggiunge il secondo posto sul sito di viaggi più cliccato del web

Il Paradiso? Non è poi così lontano. Almeno secondo Trip Advisor, uno dei più cliccati siti di viaggi. Basta Andare in Sardegna, Sicilia, Puglia o venire in Calabria. A Tropea per la precisione. Sì, perché è stata una risalita inarrestabile quella della località regina della Costa degli Dei. Dal nono al secondo posto nel giro di un anno, preceduta solo dall’incantevole spiaggia dei Conigli di Lampedusa. E a seguire ben cinque splendide località della Sardegna su dieci della top ten italiana delle spiagge più belle secondo Trip Advisor.

Questa, dunque, la classifica completa delle dieci spiagge più belle d’Italia:

1- Spiaggia dei Conigli, Lampedusa

2- Spiaggia di Tropea, Tropea

3- La Pelosa, Stintino

4- Cala Goloritze, Baunei

5- Porto Giunco, Villasimius

6- Baia del Silenzio, Sestri Levante

7- Cala Mariolu, Baunei

8- Cala Rossa, Isola di Favignana

9- Spiaggia di Maria Pia, Alghero

10- Marina Piccola, Capri