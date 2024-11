Sono stati riaperti al transito i tratti di viabilità che erano stati fortemente compromessi ed avevano isolato intere comunità, è stata riaperta la ferrovia in prossimità dei comuni di Bruzzano Zeffirio e Ferruzzano e sono stati completati gli interventi di ripristino erogazione idrica in alcune frazioni

Prosegue ininterrotta l’azione messa in campo dall’Amministrazione Regionale per fronteggiare la grave emergenza idrogeologica che ha colpito, in particolare, l’area della Locride. Dopo gli interventi di ripristino, eseguiti dalle varie componenti del sistema di protezione civile, sono stati riaperti al transito i tratti di viabilità che erano stati fortemente compromessi ed avevano isolato intere comunità, è stata riaperta la ferrovia in prossimità dei comuni di Bruzzano Zeffirio e Ferruzzano, sono stati completati gli interventi di ripristino erogazione idrica per Palizzi Superiore, Frazione Musupuniti di Melito P S (Acquedotto Tuccio), SAMO e Caulonia marina. Nei comuni di Palizzi e di Staiti, dove la situazione si era rilevata più critica, oltre alla rimozione del fango che aveva invaso la viabilità, sono stati effettuati interventi di disgaggio massi.

E’ stata anche affrontata l’emergenza ambientale della discarica dii Casignana, con il coinvolgimento di tutte le forze attive: ARPACAL, Dipartimento Ambiente, Genio Militare, Provincia e si sta procedendo ad effettuare l’intervento di apertura della strada di accesso.

Ai comuni colpiti dall’evento è stata già trasmessa la scheda per la ricognizione speditiva dei danni, le cui risultanze si attendono al più tardi per martedì p.v.

Nell’ambito dell’azione dispiegata, lunedi 16 novembre, presso il Palazzo della Cultura di Locri, è stata indetta una riunione tecnica alla quale, oltre al Presidente della Regione, Mario Oliverio, parteciperanno i Sindaci della Locride, il Direttore della Protezione civile Regionale, Carlo Tansi, il segretario Generale dell’Autorità di Bacino, Salvatore Siviglia e la task force tecnica costituita dal Camilab e dal CNR –IRPI per discutere sul tema :”DEPURAZIONE E RISCHIO RESIDUO”.

All’incontro prenderanno parte inoltre: ANAS, RFI, SORICAL, ENEL, ARPACAL, DIPARTIMENTO AMBIENTE DELLA REGIONE, S.E. IL PREFETTO DI REGGIO CALABRIA, LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, IL GENIO MILITARE, I VVF, CALABRIA VERDE.

L’incontro servirà a sostenere l’azione dei sindaci dei territori interessati per affrontare il post emergenza e consentire, nel più breve tempo possibile, il superamento dell’emergenza stessa ed il ritorno alle normali condizioni di vita.