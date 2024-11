I sindaci calabresi non potranno più utilizzare i volontari della Protezione Civile per sagre, processioni, manifestazioni varie o per dirigere il traffico.

È questo emerge dalla circolare 45427 del 6 agosto 2018 del Capo del Dipartimento nazionale, Angelo Borrelli, la quale stabilisce che il volontario può essere impiegato esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione e non deve interferire con i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.



A comunicarlo in queste ore anche è il direttore regionale, Carlo Tansi, sul suo profilo Facebook, dove ha anche annunciato la capillare osservanza della normativa: «La Protezione Civile regionale sarà rigidissima ed applicherà rigorosamente il nuovo regolamento sul volontariato, cancellando dall'albo le associazioni e i gruppi comunali inadempienti».