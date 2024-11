Ecologia Oggi ha vinto l’appalto per il Bando Rifiuti del Comune di Cosenza. Questa mattina la commissione presieduta dal segretario generale Virginia Milano ha aperto telematicamente le buste con le offerte presentate dalle quattro ditte che avevano partecipato alla gara pubblica. Oltre alla società di Eugenio Guarascio, che opera in città dal lontano 2011, hanno presentato la propria candidatura anche la TeknoService di Torino, la Ecoross di Corigliano-Rossano e la Super Eco, una società laziale.

L’affidamento dei servizi integrati di igiene urbana sarà valido fino al 2028. La durata del contratto è di 60 mesi (cinque anni) per un valore complessivo di quasi 52 milioni di euro, a cui va applicato il forte ribasso che ha permesso al patron del Cosenza di vincere l’appalto. L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto il servizio oggetto di affidamento richiede una gestione unitaria. Il tutto atteso che le prestazioni in cui si articola hanno, le une rispetto alle altre, carattere di complementarietà e una eventuale loro gestione separata sarebbe risultata fortemente compromessa in termini di efficacia ed efficienza. Ad Ecologia Oggi, che ha vinto il Bando Rifiuti della città di Cosenza, pertanto, il compito di proseguire il lavoro avviato più di dieci anni fa.

