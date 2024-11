Lontani dall’obiettivo posto dalla Comunità Europea del raggiungimento del 70%. Il dato nel 2015 è fermo a circa il 28%. Le cifre emerse nel corso di un’apposita conferenza stampa convocata alla Cittadella regionale

È ancora lontano per la Regione Calabria l'obiettivo posto dalla Comunità Europea del raggiungimento del 70% di raccolta differenziata. Sebbene si sia negli ultimi anni registrato un incremento il dato aggiornato al 2015 è fermo a circa il 28%. Quest'anno, secondo quanto riferito dall'assessore regionale all'Ambiente Antonella Rizzo, la percentuale potrebbe raggiungere il 35% - dato riferito però al 2016 - grazie soprattutto all'elevato livello di conferimento della frazione organica da parte dei Comuni calabresi. Le cifre sono state riferite questa mattina nel corso di una conferenza stampa convocata a Catanzaro alla Cittadella regionale per illustrare la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione e la Comieco, rappresentata dal responsabile Roberto Di Molfetta. L'obiettivo è spingere i Comuni ad innalzare il livello di raccolta della carta e cartone che nell'ultimo anno ha già visto un incremento del + 29%. Il sistema è quello di prevedere una serie di premialità tra cui un premio in denaro del valore di 5mila euro al Comune capace di raggiungere la più alta percentuale di raccolta di carta e cartone.

Luana Costa