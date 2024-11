I cittadini di tutta Italia saranno chiamati a decidere se abrogare o meno la norma che consente la proroga delle concessione per l’estrazione degli idrocarburi in mare entro le 12 miglia sino all'esaurimento naturale dei rispettivi giacimenti

Urne aperte oggi in tutta Italia, dalle 7 del mattino alle 23, per il referendum. I cittadini saranno chiamati a decidere se abrogare o meno la norma attuale che consente di prorogare le concessioni per l'estrazione degli idrocarburi in mare entro le 12 miglia sino all'esaurimento naturale dei rispettivi giacimenti, anzichè a scadenza.



Il quesito referendario - In particolare il quesito riportato sulla scheda chiede: 'Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale"?'.



Chi vuole cancellare questa norma deve votare Sì, chi la vuole mantenere deve votare No.

Si tratta infatti di un referendum abrogativo: in caso di vittoria del Sì dunque le concessioni per gli impianti di estrazione di gas e petrolio entro dodici miglia dalla costa non verranno rinnovate. In caso di vittoria del No o di non raggiungimento del quorum la norma rimarrà in vigore così com'è, ovvero l'attività di estrazione potrà continuare fino all'esaurimento del giacimento.

Perché il referendum sia valido occorre raggiungere il quorum, ossia che vada a votare almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

14:32:39 - È del 5,74% l’affluenza dei votanti in Calabria alle 12, ultima regione per numero di aventi diritto recatisi alle urne. La provincia con meno votanti è quella di Reggio Calabria con il 4.49%. Vibo Valentia si attesta al 4,54%, mentre il territorio che ha registrato la maggiore affluenza è Catanzaro (6,77%). Segue poi Cosenza con il 6,59%, mentre a Crotone, dove insistono giacimenti, è andato a votare il 5,04%.

A livello nazionale la regione con maggiore affluenza alle 12 è la Basilicata con 11,44%. In tutto il paese la percentuale è dell'8,36%.