Potrebbe finalmente essere vicina la bonifica del sito industriale dell’ex Italcitrus nel quartiere Catona di Reggio Calabria. Ecco come si sta muovendo l'amministrazione comunale.

Riparte con slancio l’amministrazione comunale di Reggio Calabria che da alcuni anni ha in ballo un progetto di bonifica e recupero a verde del degradato sito dell’ex industria agrumaria Italcitrus. Nel 2025, con la migrazione del quasi integrale finanziamento di un milione e mezzo di euro dal PonMetro Plus 2014/2020 al Programma Nazionale Metro Plus 2021/2027, l’intervento si appresta finalmente ad essere realizzato. Confermata l’aggiudicazione dei lavori, già dichiarata efficace nel 2023, al raggruppamento temporaneo di imprese verticale (da costituirsi) Monaci Demolizioni Speciali S. r. l. (mandatario) – Siclari Agostino Costruzioni Srl (mandante) con progettista indicato Deam Ingegneria Srl.

«Con circa 1 milione e mezzo di euro, procederemo con l'urgente attività di rimozione dell'amianto ancora presente nella struttura e con la sola riqualificazione dell'area esterna mettendola a verde un parco giochi. Tutto è quasi pronto per l'avvio della bonifica del sito industriale dell'ex Italcitrus». A dichiararlo è il vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.

