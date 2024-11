VIDEO | I costi per gli utenti sono contenuti. Grandi invece, i benefici per l'ambiente. Il sindaco Falcomatà: «Un modo per scoprire la bellezza della città»

In tutto sono 130 le biciclette che potranno essere noleggiate sull’intero territorio di Reggio Calabria. 80 sono quelle tradizionali mentre 50 quelle a pedalata assistita. Da oggi infatti, è attivo il servizio di “bike sharing”. I costi dell’abbonamento annuale sono contenuti: solo 35 euro. Il servizio può essere usufruito anche per un giorno o due, ma anche per una piccola mezzora. Basta ricaricare la tessera e recarsi in una delle 10 stazioni di noleggio. Tanti sono i benefici per gli utenti e anche per la citta. Meno auto in giro, meno stress e più sport all’aria aperta. Oggi al piazzale del porto l’inaugurazione del progetto da parte dell’amministrazione comunale reggina.



In bici c’erano il sindaco Giuseppe Falcomatà e gran parte della sua giunta. «Questo è uno dei tasselli della mobilità sostenibile che stiamo portando avanti- ha dichiarato il primo cittadino-come amministrazione e anche per questo risultato ringrazio l’assessore Marino che ha lavorato su questo aspetto e i risultati cominciano a vedersi. Adesso il nostro compito è quello di farlo entrare nella quotidianità dei reggini. Ciò che dobbiamo fare tutti insieme, ha sottolineato Falcomatà, è far sì che questo servizio oltre che esserci, venga utilizzato e sfruttato al meglio non solo da turisti e pendolari che arrivano ogni giorno in città, ma soprattutto dai reggini. L’idea è quella di rendere maggiormente attrattivo l’abbonamento annuale. Nel momento- ha concluso il sindaco- in cui noi riusciamo a raggiungere l’obiettivo per la gran parte dell’anno a Reggio Calabria ci si può spostare in bici, tranne in particolari giornate di freddo o pioggia. Ogni tanto ci dimentichiamo delle bellezze della nostra città, il bike sharing è un nuovo modo per riscoprirle».