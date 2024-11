Domenica 11 luglio, dalle ore 18:00, i volontari di Plastic free saranno in azione a Reggio Calabria per un nuovo evento di raccolta e sensibilizzazione. L’annuncio dell'evento è contenuto in una nota stampa.





L’associazione, che in due anni di operatività ha rimosso dall’ambiente più di 800.000 kg di rifiuti raggiungendo milioni di utenti, ha aderito alla campagna Cambia Gesto organizzando nove appuntamenti di raccolta mozziconi in nove città differenti. Reggio è stata scelta, per questa data, insieme a Genova, Cagliari e Termoli. L’obiettivo è rimuovere più mozziconi possibili dall’ambiente e dare un forte segnale a tutti, sensibilizzando i fumatori nella scelta di smaltire correttamente la propria sigaretta.

A Reggio Calabria, l’appuntamento è all’Arena dello Stretto alle ore 18:00. L’evento, totalmente gratuito, sarà realizzato in collaborazione con l’associazione reggina Differenziamoci Differenziando. Compilando il form sul sito di Plastic Free ci si iscrive ufficialmente all'evento e si dichiara di essere esenti dalle problematiche elencate nell'informativa anti-Covid. Per questa speciale occasione, l’associazione ha previsto di offrire dei premi ai volontari che si distingueranno per il maggior numero di mozziconi raccolti: al primo classificato verrà regalata una borraccia, al secondo una tazza e al terzo una shopper targati Plastic Free.