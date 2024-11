La misura che rientra nel Psr Calabria prevede il sostegno agli investimenti per la creazione di nuove aree boscate

Il consigliere regionale, delegato dal Presidente Oliverio per le problematiche dell’Agricoltura, Mauro D’Acri, comunica l’imminente pubblicazione dei bandi relativi alla misura 8 del Psr Calabria 2014/2020 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”.

La misura prevede il sostegno agli investimenti per la creazione di nuove aree boscate, la prevenzione ed il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, il miglioramento del pregio ambientale, volto alla mitigazione rischi negli ecosistemi forestali, nonché il potenziamento delle tecnologie forestali finalizzate al potenziamento della filiera bosco legno.

Il testo dei bandi, da oggi, sarà rimesso al Tavolo partenariale per una rapida illustrazione degli apporti migliorativi operati al precedente testo, già pubblicato in bozza alla fine del mese di dicembre scorso. Nel corso della settimana, invece, saranno completate le procedure per renderlo operativo. Si tratta di un provvedimento molto importante per l’economia delle aree interne e della montagna calabrese. Nei prossimi mesi, infatti, saranno resi disponibili circa settanta milioni di euro.

I beneficiari dei provvedimenti previsti dal bando sono gli enti pubblici, i proprietari di superfici forestali e le piccole e medie imprese in forma singola o associata. Attraverso l’attivazione degli interventi previsti dalla misura 8 del Psr Calabria, oltre a realizzare interventi urgenti per le nostre aree interne, sarà possibile creare nuove occasioni di lavoro per centinaia di braccianti e maestranze locali.

l.c.