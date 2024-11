La conferenza stampa si terrà domani, venerdì 8 maggio alle ore 10,30, presso l’Hotel Ariha di Rende

Domani, venerdi 8 Maggio, alle ore 10,30 presso l'Hotel Ariha di Rende (CS) si terrà la conferenza stampa relativa al progetto della società Apennine Energy S.p.A in merito alla valorizzazione del giacimento a gas metano nel permesso di ricerca D.R.74.AP di Laura ubicato nell'off-shore Ionico a 4 km dalla costa.

Alla conferenza stampa interverrà l' amministratore delegato di Apennine Energy S.p.A., Luca Madeddu, che illustrerà come questo progetto rappresenti una grande novità per la valorizzazione del gas nazionale off-shore, grazie a soluzioni tecniche innovative che ne fanno il primo progetto in Italia ad impatto zero sull'ecosistema marino.