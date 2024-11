Malgrado la situazione sia giorno dopo giorno sempre più grave, non si scorgono interventi concreti di messa in sicurezza. La rabbia dei cittadini

“Il Pennello”, il quartiere marinaro di Vibo Valentia, sempre più divorato dall’erosione della costa e dai ritardi del Comune che ancora non ha lanciato quel Piano straordinario più volte annunciato.

Noi siamo andati a sentire l’opinione degli abitanti che, dopo aver pagato per mettere in regola le proprie case, si aspettavano interventi in grado di mitigare gli effetti dell’avanzamento nefasto del mare. In questo che un tempo era un giardino sul mare, si vedono solo transenne, ferraglia che spunta ovunque, marciapiedi malmessi e reti di recinzione ovunque.

Il sindaco Elio Costa ammette: “Ostacolati da barriere burocratiche”. Ecco il reportage: