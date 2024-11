Il primo cittadino dopo il nuovo guasto alla Daneco, rinnova l’allarme sull’emergenza rifiuti a Lamezia Terme

“La situazione è preoccupante. Non eravamo nemmeno riusciti a smaltire le 500 tonnellate accumulate con lo scorso guasto che ci ritroviamo nuovamente ad avere a che fare con lo stesso problema. Speriamo almeno oggi di riuscire a conferire cinquanta quintali a Rende a Calabria Maceri”.

A parlare così è il sindaco Paolo Mascaro che si prepara ad andare direttamente in Regione dopo che un nuovo guasto agli impianti della Daneco, la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti per Catanzaro e Lamezia, ha riportato la città in piena emergenza.

“Chiederemo alla Regione un incontro entro la settimana per affrontare in toto la questione rifiuti. La mia impressione è che questo impianto stia ormai per finire il suo ciclo di vita” ha aggiunto ancora il primo cittadino intervistato da LaC.

Intanto, Lamezia ha già ricominciato a riempirsi di rifiuti e diversi cassonetti sono stati dati a fuoco. Inutili gli appelli della Multiservizi ad un rinnovato e più marcato senso civico in attesa che la situazione di normalità venga ripristinata.

