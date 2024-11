Nella seduta del Consiglio comunale di Vibo sull'emergenza rifiuti la maggioranza che sostiene Elio Costa si è divisa. Successo per l'opposizione guidata da Antonio Lo Schiavo

Su un emendamento presentato dal gruppo Pd e indipendenti si spacca per la prima volta la maggioranza che sostiene Elio Costa. A votare con l'opposizione il gruppo di 'Vibo Unica', guidato dal presidente del Consiglio Stefano Luciano, l'Udc (Alleanza per Vibo) e l'Ncd (Vibo popolare). L'emendamento impegna il comune di Vibo Valentia a rispettare l'accordo sottoscritto il 14 agosto dello scorso anno in Prefettura, che prevedeva l'impiego dei 17 lavoratori rimasti fuori dalle assunzioni della Progettambiente in 'quei servizi già previsti affidati alla stessa società' (in primo luogo la cura del verde). I tre gruppi l'hanno votato, insieme all'indipendente Schiavello, contro le indicazioni della maggioranza. Una vittoria politica per l'opposizione guidata da Antonio Lo Schiavo, che aveva richiesto questa convocazione del Consiglio per affrontare pubblicamente quella che sta per trasformarsi in una nuova emergenza rifiuti.





La Progettambiente lascerà. In attesa di predisporre un nuovo bando, il sindaco Costa firmerà una ordinanza per affidare la gestione del servizio ad una azienda in attesa della conclusione della normale gara d'appalto. Una gestione emergenziale, che dovrebbe garantire il servizio minimo di raccolta rifiuti nel comune di Vibo Valentia nei prossimi mesi. Su questa procedura d'emergenza non ci sono divisioni nella maggioranza. Per ora...