Dopo le polemiche sull’eolico l’assessore regionale allo Sviluppo economico annuncia un provvedimento che dovrà essere approvato a Palazzo Campanella con indicazioni precise per i nuovi progetti

«Noi siamo assolutamente a favore delle rinnovabili». È quanto ha dichiarato l'assessore allo Sviluppo economico Rosario Varì affrontando un tema di scottante attualità a margine della presentazione di un bando per favorire start up innovative.

«Da qui a poco sarà adottato da parte del Consiglio regionale un provvedimento di legge nell'ambito del quale saranno stabilite le aree nelle quali potranno sorgere gli impianti da Fer (fonti energetiche rinnovabili, ndr). La giunta regionale è a favore delle rinnovabili ma naturalmente vuole tutelare l'ambiente, il paesaggio e il nostro territorio».

Per quanto riguarda il megaprogetto per la realizzazione di un impianto eolico al largo del Golfo di Squillace, l'assessore ha chiarito che sarà oggetto di valutazione come tutti gli altri progetti.