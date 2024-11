Riparte anche quest’anno la campagna regionale itinerante di Legambiente “Ricicla estate, la raccolta differenziata ti segue in vacanza”. Per il quinto anno consecutivo l’associazione ambientalista insieme al Conai, consorzio nazionale imballaggi, sarà presente negli stabilimenti balneari e in alcune località dell’entroterra con i sui volontari e gli appostiti bidoncini per spiegare attraverso il gioco come raccogliere i rifiuti in modo differenziato, dandogli una nuova vita e trasformando i gli stessi in risorsa. L’ottenimento di un buon risultato di raccolta differenziata su scala annuale passa obbligatoriamente per un grosso impegno di raccolta durante l’estate, è stato sottolineato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa al lido Valentino Beach Club di Catanzaro lido dal direttore regionale di Legambiente Luigi Sabatini, Caterina Cristofaro, responsabile della campagna “Ricicla Estate”, Anna Parretta, vicepresidente circolo Legambiente Catanzaro e Maria Concetta Dragonetto del Conai.

Le tappe

Si parte il 2 agosto da Cariati e Pietrapaola; 3 agosto Caminia di Stalettì ; 4 agosto Villa San Giovanni; 5 agosto marina di Sibari e Villapiana Scalo; 6 agosto Squillace lido; 7 agosto Steccato di Cutro e Isola di Capo Rizzuto; 8 agosto Corigliano Rossano; Caulonia 9 agosto; 10 agosto Soverato; 11 agosto Praia a mare e Belvedere marittimo; 12 agosto Petilia Policastro; 13 agosto San Benedetto Ullano; Lorica 18 agosto, 19 agosto Palmi, 20 agosto Seminara; 21 agosto Santa Domenica di Ricadi e Capo Vaticano; 22 agosto Vibo marina e Tropea, il 4 settembre si chiuderà a Gasperina.