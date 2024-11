Il sindaco di Reggio Calabria: ‘I collegamenti sulla fascia jonica vanno implementati e migliorati: la disponibilità dimostrata verso il nostro territorio non può che essere un buon auspicio in questa direzione’

«Salutiamo con soddisfazione il ripristino della linea ferroviaria jonica con due giorni di anticipo rispetto alla data preventivata dal Ministro Delrio, all’indomani del sopralluogo sull’area più colpita dall’ondata eccezionale di maltempo che si è abbattuta sulla nostra Città Metropolitana». È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

«Negli ultimi otto giorni centinaia di persone hanno lavorato senza sosta per il ripristino dei luoghi colpiti dal maltempo. La riapertura della linea ferrata jonica, completata in otto giorni, è il segno di una Calabria che si rialza. Voglio ringraziare il Ministro Delrio per l’attenzione dedicata al nostro territorio. Adesso proseguiamo su questa strada. Riaperto il binario facciamo in modo che ci passino sopra i treni. I collegamenti sulla fascia jonica vanno implementati e migliorati: la disponibilità dimostrata verso il nostro territorio non può che essere un buon auspicio in questa direzione».