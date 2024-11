Il vincitore del Goldman Enviromental Prize, considerato il “Premio Nobel per l’Ambiente”, parteciperà ad un incontro promosso a Lamezia Terme dall’amministrazione comunale

Oggi a Lamezia Terme, alle ore 18:30, avrà luogo l’atteso incontro con Rossano Ercolini, fautore della strategia “Rifiuti Zero”, che mira ad incoraggiare l’ingresso della città in un nuovo percorso virtuoso e sostenibile per la gestione dei rifiuti.

Mancano ormai poche ore a questo importante evento, che vedrà la partecipazione del vincitore del Goldman Enviromental Prize, considerato il "Premio Nobel per l’Ambiente", e di cittadini e amministratori locali, tutti invitati a compiere un unanime sforzo di responsabilità nell’affrontare la cruciale questione dei rifiuti.



L’associazione Lamezia Rifiuti Zero, che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’associazione Zero Waste Italy ed il Comune di Lamezia Terme, rinnova a tutti l’invito a partecipare, perché ciascuno prenda coscienza del ruolo attivo che può svolgere per affrontare il tema con senso di responsabilità. Guardare ai rifiuti come preziose risorse da rimettere in circolo: un obiettivo che amministratori e cittadini devono centrare, a beneficio della salute, dell’ambiente e delle finanze pubbliche e private.

Rossano Ercolini, maestro di scuola elementare, posto a capo del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori (Lucca), vincitore del Premio Internazionale Goldman 2013 per il suo impegno per l’Ambiente, illustrerà le buone pratiche della Strategia Rifiuti Zero, al centro dell’interesse internazionale per i successi straordinari già ottenuti in varie realtà in Italia e nel Mondo.



L’incontro con questa straordinaria persona, che si batte quotidianamente in difesa dell’ambiente, vuole servire da incoraggiamento all’impegno concreto ed immediato di ciascuno, cittadino o amministratore, in un’ottica di collaborazione e condivisione degli obiettivi.

Se ne discuterà con gli ospiti che prenderanno parte all’incontro: il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro e l’assessore all’Ambiente Anna Maria Scavelli, il dirigente regionale del settore ambiente Orsola Reillo, il presidente della Lamezia Multiservizi Spa Giuseppe Costanzo, il responsabile regionale di Zero Waste Italy Pasqualino Allegro, la presidente di Lamezia Rifiuti Zero Dina Caligiuri.



Interverrà inoltre Giuseppe Rizzo, sindaco di Cerzeto, nonché assessore con delega all’Ambiente della provincia di Cosenza, che esporrà l’esperienza ed i risultati ottenuti nel proprio comune attraverso la collaborazione con Zero Waste Italy.