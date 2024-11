In una conferenza stampa gli impegni del Pd per i territori colpiti

Si è svolta presso il locale di Rossano la conferenza stampa indetta dal Partito Democratico per fare il punto sui danni dell'alluvione e per programmare gli impegni del governo nazionale e regionale a favore dei territori colpiti. Alla conferenza stampa erano presenti: Ugo Massimilia in rappresentanza nelle segretario regionale Ernesto Magorno (impegnato in una riunione a Roma), il consigliere regionale Giuseppe Giudiceandrea, il consigliere regionale Mimmo Bevacqua e Stefania Covello della segreteria nazionale del Pd. Bevacqua nel corso della conferenza stampa ha affermato che :“Finita la fase della prima emergenza abbiamo deciso di tenere una conferenza stampa, insieme ai vari livelli del partito locale e nazionale, per illustrare alle comunità interessate l'impegno profuso a livello istituzionale e politico dal PD, al fine non solo di esprimere vicinanza alle popolazioni interessate, ma anche per individuare soluzioni di sostegno da parte delle istituzioni locali e dal governo. A tal fine non possiamo che evidenziare la costante presenza del presidente della giunta regionale Oliverio e del governo attraverso la presenza del ministro Galletti il giorno dopo l'alluvione”.

Sulla stessa riga, la dichiarazione del consigliere regionale Giudiceandrea, il quale ha ribadito l'unità del Partito Democratico rispetto all'impegno profuso sia durante i giorni dell'emergenza, ma soprattutto nel sostenere con azioni politiche amministrative a tutti livelli i territori colpiti.

Nel contesto della conferenza stampa voluta dai vertici locali del Partito Democratico di Rossano, proprio da quest'ultimi, e' stato sottolineato che "nella gestione delle emergenze non c'è differenza di posizioni politiche tra l'amministrazione comunale in carica e l'opposizione rappresentata dal PD, e, tuttavia - hanno proseguito i dirigenti locali nel loro intervento - siamo stati facili profeti quando con tutta una serie di iniziative avevamo avvertito del rischio idrogeologico che correva l'area di Rossano".

La conferenza stampa, è stata preceduta da una polemica innescata dalla sindaco di Rossano, con un comunicato stampa, nel quale accusava i dirigenti del partito democratico di avere messo su una passarella. Polemica, rispedita al mittente dalla stessa Stefania Covello, la quale invece ha sottolineato l'impegno di tutto il PD sulla vicenda e la particolare attenzione con la quale lo stesso premier Matteo Renzi ha seguito il tutto.