Incendio nei pressi della discarica di San Gregorio d’Ippona. Le fiamme si sarebbero sviluppate per autocombustione in un deposito abusivo di pneumatici, nei pressi dello stadio dove sta sorgendo un impianto polivalente. Il fuoco si è poi propagato in una vicina campagna dove ha distrutto alcuni alberi di ulivo. Una colonna di fumo nero si è alzata in cielo costringendo i cittadini a chiudere le finestre. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia per domare le fiamme che stanno minacciando la vicina discarica che il 4 ottobre scorso fu colpita da un incendio. Sull’episodio indagano carabinieri della locale stazione per accertare se si si trattato di incendio accidentale o doloso.