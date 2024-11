VIDEO | Un filmato girato da alcuni persone a bordo di un’imbarcazione ritrae l'inspiegabile fenomeno. In corso verifiche per fare luce sull'accaduto

Pesci morti e galleggianti, a decine, forse centinaia, in uno specchio d’acqua che fa da cornice alla spiaggia Marinella di San Nicola Arcella, ancora affollata dai turisti per gli ultimi scampoli di estate. È questo il contenuto di un video registrato da alcune persone del posto che si trovavano nei pressi del ritrovamento a bordo di un piccolo scafo.

I due naviganti hanno prontamente immortalato la scena e subito dopo hanno inoltrato foto e video all’associazione ambientalista Italia Nostra, presieduta da Roberto Laprovitera.



«Effettivamente – dice Laprovitera alla nostra redazione – è un fatto molto strano. In un primo momento si è parlato di una pratica, tra l’altro illegale, che vedrebbe i pescatori gettare in mare il pesce di scarto, quello considerato di bassa qualità, dopo averlo pescato, in barba alle direttive Ue. Ma per capire davvero di che cosa si tratti ci rimettiamo nelle mani degli enti preposti al controllo».



In effetti l’associazione ambientalista, onde evitare di creare inutili allarmismi, ha a sua volta inviato la documentazione riguardante l’insolito fenomeno alla Guardia Costiera di Maratea. «Non è compito nostro dare spiegazioni - continua Laprovitera - ma abbiamo fatto ciò che ci compete e cioè avvertire chi di dovere. Era l'unica cosa che potevamo fare».

A chi prova ad insinuare una possibile moria dovuta a inquinamento, il presidente di Italia nostra della sezione altotirrenica impone l'alt: «Non c'è un solo elemento che rimandi a possibili epidemie e oltretutto al momento non ci risultano altri episodi simili. Però ci piacerebbe che la Guardia Costiera, unitamente agli uffici interessati alla tutela dell'ambiente, facessero luce sull'accaduto. Potrebbe essere tutto o niente. Basterebbero anche pochi prelievi in quel tratto di mare per capire se le acque siano infette o se si sia trattato di un episodio isolato riconducibile alla condotta scellerata di un singolo».