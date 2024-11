I militari, intervenuti in contrada Barbasano, hanno inoltre accertato la presenza di un lavoratore in nero

I carabinieri della Stazione di Mileto, unitamente a personale del Nas di Catanzaro e del Nil di Vibo Valentia, nell’ambito di specifici servizi finalizzati al controllo dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, hanno effettuato un controllo in un oleificio ubicato in contrada “Barbasano” accertando la presenza di un lavoratore in nero. Per tale violazione è stata elevata ai proprietari una sanzione amministrativa di 3mila euro. Nella stessa circostanza è stata accertata la presenza di uno scarico per acque reflue non autorizzato che sversava in un vicino canale, per il quale i proprietari sono stati denunciati.