Operazione del Corpo forestale a San Sosti, nel Cosentino. I rifiuti speciali non pericolosi provenivano dagli scavi per la realizzazione della rete del metano

SAN SOSTI (Cs) - Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato hanno posto sotto sequestro nei giorni scorsi una discarica abusiva in località Varco nel Comune di San Sosti, deferendo all'autorità giudiziaria due persone del luogo. In particolare il personale del Comando stazione di San Sosti in collaborazione con i colleghi dei reparti di Montalto e Fagnano dopo aver individuato i rifiuti, hanno svolto una attività di monitoraggio di tale zona al fine di individuare i trasgressori.

A seguito di tali indagini è stato fermato e identificato il conducente di un mezzo mentre si accingeva a scaricare in un terreno privato nei pressi di un piazzale adibito a deposito di materiale edile rifiuti di bitume. Dalle indagini è emerso che tali rifiuti, classificabili come rifiuti speciali non pericolosi, provenivano dagli scavi effettuati in zona relativi alla realizzazione della rete del metano. Inoltre, dalla verifica effettuata si è appurato anche che il trasporto avveniva, al momento del controllo, senza essere stato registrato.

All'interno del piazzale interessato alla discarica sono risultati presenti accatastati laterizi vari, tubi in Pvc, mattoni, tegole, oltre a rifiuti variamente sparsi in cumuli depositati e stoccati a cielo aperto in assenza di autorizzazione. Si è quindi proceduto al sequestro del mezzo utilizzato per effettuare lo scarico dei rifiuti nonché all'area su cui insistevano detti cumuli e al deferimento per violazione alla normativa ambientale del conducente del mezzo e del proprietario del fondo che si trova ad una distanza inferiore ai 150 metri del Torrente Rose, iscritto nelle acque pubbliche.