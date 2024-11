I Carabinieri della Stazioni di Tropea, Zungri, Nicotera Marina e Joppolo hanno effettuato, nel corso del weekend appena trascorso, un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del commercio abusivo nell’ambito del servizio nazionale di controllo denominato “Estate sicura”.

Al termine dell’attività, che proseguirà per tutta l’estate, i militari hanno controllato in tutto 23 venditori, di cui 6, 5 marocchini ed 1 senegalese, tutti con regolare permesso di soggiorno, venivano sopresi mentre erano intenti a vendere accessori per il mare sui lungomare di Zambrone, di località “Roccette” e sulle spiagge di Marina dell’Isola e di Marina del Convento, privi della specifica autorizzazione necessitante per vendere prodotti di qualunque tipo sulle spiagge. In conseguenza di ciò, pertanto, i militari operanti hanno elevato nei confronti dei responsabili sanzioni amministrative per un importo complessivo di 31.655,42 euro sottoponendo tutta la merce loro trovata a sequestro amministrativo.