La quarta sezione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha rigettato il ricorso presentato dalla "Teknoservice srl" e dal Comune di Reggio Calabria contro la società "Ecologia Oggi spa" di Lamezia Terme, confermando la sentenza emessa dal Tar a favore della società lametina, difesa dagli avvocati Francesco Antonio Caputo e Bernardo Giorgio Mattarella per l'affidamento in appalto del «Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria per la durata massima di 48 mesi, con opzione di proroga per ulteriore 12 mesi», per un valore complessivo della commessa di 118 milioni di euro.

L'Amministrazione comunale di Reggio Calabria aveva aggiudicato l'appalto in un unico lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Entro il termine stabilito avevano presentato le loro offerte soltanto due società, la Teknoservice srl ed Ecologia Oggi spa.

Sulla base della valutazione delle offerte presentate, l'appalto era stato aggiudicato il 20 agosto del 2021 alla Teknoservice. Successivamente, con ricorso notificato il 22 settembre, Ecologia Oggi ha impugnato l'aggiudicazione davanti al Tar di Reggio Calabria, che con sentenza del 29 dicembre successivo ha accolto il ricorso. Sentenza confermata adesso dal Consiglio di Stato. Il ricorso della società lametina, in particolare, si concentrava sulla valutazione e relativi punteggi riguardo la modalità di servizio da espletare assegnati all’altra concorrente partecipante al bando.