Si schiudono le uova di caretta caretta in Calabria: sorpresa per la nascita di una tartaruga albina -VIDEO

Sorpresa nella stagione della schiusa delle uova in Calabria. Tra i piccoli di tartaruga appena nati lungo le coste reggine, un rarissimo esemplare di caretta caretta albina (video da Repubblica.it). Ad accorgersi di lei, il team della onlus Caretta Calabria Conservation, impegnato da anni nella tutela e salvaguardia della specie a rischio. Mentre dopo la schiusa le altre tartarughine hanno raggiunto il mare, pare che l'esemplare non sia riuscito ad arrivare a riva. È stato quindi portato in laboratorio e, dopo un periodo di recupero, potrà prendere finalmente il largo. “La costa delle tartarughe”, così com'è stata ribattezzato il litorale compreso tra Bianco e Melito Porto Salvo, anche quest'anno ha registrato record per il numero di nidi posizionati lungo la costa. g.d'a.

