Un momento atteso da 5 anni, da quando nel 2014 una violenta mareggiata spazzò via il lungomare di Siderno. Un’inaugurazione attesissima dai sidernesi, che adesso possono tornare a passeggiare e a transitare in sicurezza sulla via marina. I lavori di ripristino del waterfront, costati 3 milioni di euro, sono stati completati in tempo record restituendo alla cittadinanza il cuore pulsante della stagione turistica dopo lunghi anni vissuti in un limbo. «Abbiamo lavorato in sinergia con gli amministratori – ha affermato Giuseppe Franco – titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori – nonostante qualche difficoltà burocratica, siamo riusciti a portare a compimento l’opera».

Per l’occasione le associazioni cittadine, in sinergia con la commissione straordinaria che gestisce il Comune, hanno promosso una serie di iniziative, con decine di postazioni dislocate su tutto il litorale animate da eventi sportivi, artistici e musicali. Presente alla cerimonia inaugurale anche il governatore della Calabria Mario Oliverio. «Cinque anni fa ero qui a prendere un impegno che oggi è stato mantenuto – ha rimarcato il presidente della giunta regionale - un’opera che ha risanato una ferita profonda e che mi auguro possa ridare luce a Siderno e opportunità ai giovani».